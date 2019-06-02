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    الإحصاء: 472 مليار جنيه قيمة الإنتاج الزراعي في 2016-2017

    11:32 ص الأحد 02 يونيو 2019
    الإحصاء: 472 مليار جنيه قيمة الإنتاج الزراعي في 2016-2017

    أراضي زراعية

    القاهرة- مصراوي:

    قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن قيمة الإنتاج الزراعي بلغت 471.7 مليار جنيه عام 2016-2017 مقابل 363.9 مليار جنيه عام 2015-2016، بنسبة زيادة 29.6%.

    ومثلت نسبـة الإنتاج النباتي 54.66% من إجمـالي قيمة الإنتاج الزراعي في عام 2016-2017، ويليها الإنتاج الحيواني بنسـبة 36.01%، ثم الإنتاج السمكي بنسـبة 9.29%، وأخيراً المنتجات الحشرية بنسبة 0.04%.

    ووصلت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى 142.4 مليار جنيه في عام 2016-2017، مقابل 107.9 مليار جنيه عام 2015-2016، بنسبة زيادة 32%.

    ومثلت نسبة مستلزمات الإنتاج الحيواني 71,06% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي في عام 2016-2017، تليها مستلزمات الإنتاج النباتي بنسبة 26.95%، ثم مستلزمات الإنتاج السمكي بنسبة 1.99% عام 2016-2017.

    وبلغ صافي قيمة الدخل الزراعي 329.3 مليار جنيه في عام 2016-2017 مقابل 256 مليار جنيه عـام 2015-2016، بنسبة زيادة 28.6%.

    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإنتاج الزراعي وزارة الزراعة الإنتاج السمكي الإنتاج الحيواني

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