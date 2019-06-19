الجمارك تنظم الاجتماع الرابع للجنة التعاون الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة – مصراوي:

قالت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الأربعاء، إنها نظمت الاجتماع الرابع للجنة الفرعية للتعاون الجمركى مع الاتحاد الأوروبي، في إطار تطور العلاقات بين الجانبي.

واستعرض الاجتماع آخر تطورات التشريعات الجمركية التي شهدتها الدول الأعضاء وعرض مشروعات التطوير بالجمارك المصرية وأهمها مشروع النافذة الواحدة ومشروع القانون الجمركي، واتفاق تيسير التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية واستخدام أفضل الوسائل بما فيها أجهزة الفحص بالأشعة، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، وجه الجانب المصرى الشكر للاتحاد الأوروبي على مشروع التوأمة الجاري تنفيذة طبقا لأحكام المادة 55 من اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية والتي تدعو لقيام الأطراف بالتعاون الجمركي لضمـان تنفيـذ الأحكام التجارية.

وأشار البيان، إلى التعاون لتبسيط الرقابة والإجراءات فيما يتعلق بالتخليص الجمركي على البضائع وكذا تحديد الإحتياجات الخاصة بالمساعدة الفنية اللازمة للجمارك المصرية فى ضوء خطتها الاستراتيجية .

كما ناقش الاجتماع العقبات التى تواجه حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء والإتفاق على عقد اجتماع مشترك بين الدول الأعضاء في أقرب فرصة لبحث المشاكل التى تواجه تطبيق إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وأهمها كيفية تحقق مصلحة الجمارك المصرية من صحة إثبات المنشأ المقدمة لمنح المعاملة التفضيلية فى ضوء اتفاقية المشاركة .