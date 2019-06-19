الصناعة: الإعداد لعقد أول اجتماع لمجلس أعمال مشترك بين مصر وبيلاروسيا

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليا الإعداد لعقد فعاليات الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والمقرر ان تستضيفها العاصمة البيلاروسية مينسك أغسطس المقبل.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه سيتم على هامش فعاليات اللجنة عقد أول إجتماع لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك والذي تم توقيع اتفاق إنشائه بحضور رئيسي البلدين في ختام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا.

ويجري السيسي جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا، بدأها قبل يومين.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم عقد منتدى أعمال يشارك به عدد من المستثمرين من البلدين وبصفة خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين المصري والبيلاروسي.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات الموسعة التي عقدها وفد وزارة الصناعة مع فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي وذلك فى ختام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البيلاروسية مينسك، لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد حاليا زخما غير مسبوق خاصة فى ظل توقيع خارطة طريق بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا خلال الفترة 2019 - 2020 فى عدة مجالات على رأسها الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات المصرية البيلاروسية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، بحسب البيان.

وتضمنت المباحثات أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة في مجالات تصنيع الآلآت والمعدات والشاحنات والاتوبيسات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق العربية والأفريقية عبر مصر.

وأضافت الوزارة، أن العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية مؤخرا ساهمت فى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 بنسبة 10.7% حيث بلغ 108 مليون دولار مقارنة بـ 97.5 مليون دولار خلال عام 2017.

وبلغت الصادرات المصرية للسوق البيلاروسي العام الماضي 25 مليون دولار مقارنة بـ21.3 مليون دولار خلال عام 2017 محققة نسبة زيادة بلغت 17.5%.