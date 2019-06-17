كرتونة البيض ترتفع وتراجع طفيف في أسعار الدواجن مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين ونصف، لتسجل بالمزرعة 27.5 جنيه مقابل 25 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض في السوق بنحو 32 جنيها.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر كيلو الدواجن إلى 24 جنيها بالمزرعة مقابل 25 جنيها الأسبوع الماضي، ليباع بنحو 28 جنيها في الأسواق.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 33 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيها في الأسواق، وفقا لعبد العزيز.

قال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت ارتفع جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.