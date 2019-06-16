السويدي إليكتريك تستحوذ على 4 شركات طاقة يونانية بقيمة 55 مليون يورو

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة السويدي إليكتريك اليوم الأحد إنها وقعت عقد شراء مع شركة

R.F.Energy SA التابعة لشركة F.G.Europe S.A، للاستحواذ على حصة 100% من رأسمال أربع شركات في اليونان.

وقال بيان صحفي للشركة أرسلته للبورصة اليوم إن 3 من الشركات الذي تم الاستحواذ عليها تمتلك مشروعات طاقة رياح وأخرى تملك مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 55 مليون يورو.

وبحسب الشركة فإنه من المقرر تمويل 75% من إجمالي قيمة الصفقة من خلال تسهيلات ائتمانية بنظام فصل الموارد من البنك الأهلي اليوناني مع تمويل نسبة 25% المتبقية من خلال حقوق الملكية.

وتوقع البيان إتمام الاتفاقية في أول أو قبل 28 يونيو الجاري، بحسب البيان.

وقال البيان إن القدرة الإجمالية للأربعة شركات 63.6 ميجا وات، وهي موزعة على 3 مشروعات لطاقة الرياح ومشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وعلق أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، على الصفقة بأنها "تمثل علامة هامة في مسيرة الشركة، حيث ستعزز من قدرة الشركة على التوسع بقطاع الطاقة المتجددة وترسيخ مكانتها بأسواق أوروبا".

وبحسب السويدي فإن صفقة الاستحواذ ستحول الشركة إلى واحدة من أكبر موردي الطاقة المتجددة في اليونان، كما تعد تلك المحفظة ثاني المشروعات المستقلة لإنتاج الطاقة تحت مظلة السويدي بأوروبا.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.