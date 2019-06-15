البطاطس عند 4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3.7 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين 2 و3.7 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البسلة بين 15 جنيها، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 35 و45 جنيها.

كانتالوب بين 2 و5 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و5 جنيهات.

مانجو عويس بين 15 و25 جنيها.

برقوق سكري بين 10 و14 جنيها.

مشمش عمار بين 8 و12 جنيها.