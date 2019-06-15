البطاطس عند 4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3.7 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.
البطاطس بين 3 و4 جنيهات.
البصل بين 2 و3.7 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.
البسلة بين 15 جنيها، بزيادة جنيه.
القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 35 و45 جنيها.
كانتالوب بين 2 و5 جنيهات.
بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.
خوخ بلدي عريشي بين 3 و5 جنيهات.
مانجو عويس بين 15 و25 جنيها.
برقوق سكري بين 10 و14 جنيها.
مشمش عمار بين 8 و12 جنيها.
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