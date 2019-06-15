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    البطاطس عند 4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

    12:07 م السبت 15 يونيو 2019
    البطاطس عند 4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

    خضار

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3.7 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

    البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

    البصل بين 2 و3.7 جنيه.

    الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و4 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

    البسلة بين 15 جنيها، بزيادة جنيه.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 35 و45 جنيها.

    كانتالوب بين 2 و5 جنيهات.

    بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 3 و5 جنيهات.

    مانجو عويس بين 15 و25 جنيها.

    برقوق سكري بين 10 و14 جنيها.

    مشمش عمار بين 8 و12 جنيها.

    سوق العبور سوق الجملة أسعار الفاكهة
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