ارتفاع الليمون 10 جنيهات.. أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي الجملة خلال الأسبوع الماضي بنحو 10 جنيهات، بينما تراجعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور اليوم مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وسجل سعر كيلو الليمون اليوم بين 35 و 45 جنيها، مقابل 29 و35 جنيه الجمعة الماضي، بزيادة تصل لـ 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا عن الجمعة الماضي، كما تراجع سعر الكوسة الفاصوليا والباذنجان والفلفل، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2 و3.7 جنيه، بزيادة 7 قروش.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 و 4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البسلة بين 15 جنيها، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 5 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 35 و 45 جنيها، مقابل 29 و35 جنيه، بزيادة تصل لـ 10 جنيهات.

كانتالوب بين 2 و 5 جنيهات، بتراجع جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.