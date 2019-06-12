الرقابة المالية عضوا بالشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قبول الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة انضمام الهيئة لعضوية شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وقال عمران إن القطاع المالي غير المصرفي في مصر تمكن عبر الانضمام لعضوية هذه الشبكة من تحقيق أولى خطواته لتأسيس مركز مالي إقليمي للتنمية المستدامة بالقاهرة.

وأضاف أنه يتحقق بهذه العضوية أيضا إيجاد موطئ قدم للاقتصاد المصري داخل الشبكة العالمية "FC4S Network"، والتي تمثل المنصة الاستثمارية العالمية، والبناء الأساسي للنظام المالي القائم على الاستدامة في عملياته، ويحظى بالثقة من جانب صانعي السياسات ومتخذي القرارات الاستثمارية في العالم.

وذكر عمران أن انضمام الهيئة للشبكة وعقد شراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة يعد أحد أذرع استراتيجية الهيئة الشاملة لتدعيم الاقتصاد المستدام، وتصبح الهيئة منارة الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي المصري.

وأشار إلى أن للهيئة هدف استراتيجي واضح ومحدد يتمثل في "المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة"، والعمل على تحقيق هذا الهدف يتم من خلال عدة محاور.

وأوضح عمران أن من بين هذه المحاور التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية غير المصرفية حتى تصبح ذات جدوى، وتشجيع تلك المؤسسات نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.

وبحسب عمران، فإن قبول عضوية الرقيب المصرى بالشبكة يعكس مدى التقدير للخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية- ممثلة في هيئة الرقابة المالية- في مجال توعية الشركات والجهات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة.

كما أن قبول عضوية الهيئة يعد تثمينا لرغبة الهيئة في أن تكون القاهرة بوابة الاستثمار لهذا النوع من الاقتصاد داخل أفريقيا، بعد أن بلغت الاستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضي ما يقترب من 70 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، وفقا لعمران.

وبحسب بيان الهيئة، رحب ستيفين نولان المدير العام للمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة، وممثلا عن مبادرة الأمم المتحدة للحفاظ على للبيئة، بعضوية هيئة الرقابة المالية في شبكة المنظمة (FC4S) ومشاركتها للأنشطة الأقليمية والعالمية للشبكة ابتداءً من عام 2019.

وأشار إلى انخراط الهيئة من خلال هذه العضوية مع المراكز المالية الأخرى في مختلف البلدان الأفريقية لاستكشاف إمكانات إنشاء منصة إقليمية للشبكة في أفريقيا، والمشاركة في اجتماعات الشبكة بما في ذلك اجتماعات الأعضاء المغلقة واليوم المخصص المكرس لدراسة زيادة التمويل المستدام داخل البلدان الأفريقية وإليها.

كما أشاد ستيفن نولان بعزم الهيئة نحو وضع التمويل الأخضر والمستدام في مصر كأولوية استراتيجية، وفقا للبيان.

وأطلقت المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة "FC4S" في سبتمبر 2017، وهي شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وحاليا هناك أكثر من 20 مركزا ماليا دوليا عضوا في تلك المنظمة، وفقا لهيئة الرقابة المالية.

وتركز تلك المبادرة على كيفية إنشاء نظام مالي يدمج اعتبارات الاستدامة في عملياته، مما يؤدي إلى تدفق الموارد نحو أنشطة أكثر شمولا واستدامة، وتهدف المنظمة إلى مناقشة المقترحات وتحديد الأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي.

وتؤدي هذه الأهداف إلى تحقيق الاتساق بين السياسات فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات التنظيمية المالية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام "Green and Sustainable Finance".

وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية في الشبكة يصبح السوق المصري في طليعة الأسواق العربية والأفريقية التي انضمت لشبكة "FC4S"، بحسب البيان.