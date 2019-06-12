قطاع الأعمال توافق مبدئيا على اختيار مستثمر لإدارة مصر الجديدة للإسكان

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إنها موافقة من حيث المبدأ على فكرة إسناد عقد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمستثمر مؤهل ذو خبرة في التطوير العقاري، بحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير كمساهم رئيسي في شركة مصر الجديدة للإسكان، موافقة على إسناد عقد إدارة الشركة لمستثمر مؤهل ذو خبرة، مع طرح 22% من أسهمها في البورصة نصفها للمستثمر.

وأشار البيان، إلى أن هذا الأمر يستلزم موافقة الجمعية العامة للشركة بأغلبية 75% على الفكرة.

وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، إجمالي قطع أراضي بمساحة حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.