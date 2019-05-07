المالية تقرر إلغاء تطبيق زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

كتب- مصطفى عيد:

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وقال بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء إن هذا التعديل سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه غدًا الأربعاء.

وبحسب البيان فإن سعر الضريبية الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة.

وكان من المقرر تطبيق الزيادة الثالثة على تعاملات البورصة أول يونيو المقبل لترتفع من 1.5% إلى 1.75% طبقًا للقانون الحالي، بحسب البيان.

وقال بيان وزارة المالية الصادر اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر.

كما تهدف الوزارة لتعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتي انعكست على أداء الاقتصاد الحقيقي حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.

وأضاف البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.

يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو الماضي وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، ولكن أصبح من المقرر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد.