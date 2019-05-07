البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

واستقر المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة دون تغير مع بداية التعاملات، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وأعلنت وزارة المالية اليوم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابته عند مستواها الحالي.

وكانت البورصة قد هوت على مدار جلستين وأغلقت أمس على تراجع بنسبة

2.12% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14204 نقطة.