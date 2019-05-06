  • عاجل:الأرصاد: بشرى للصائمين بداية من الغد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    البورصة تواصل التراجع ومؤشرها الرئيسي يهبط 2% بنهاية التعاملات

    01:57 م الإثنين 06 مايو 2019
    البورصة تواصل التراجع ومؤشرها الرئيسي يهبط 2% بنهاية التعاملات

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.

    وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.12% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14204 نقطة.

    كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 13 مليون جنيه و25.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 38.9 جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات أمس بنسبة 2.48% إلى مستوى 14511 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

    وقال محمد رضوان رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، أمس، إن البورصة تأثرت سلبا من حالة التخوف لدى المستثمرين من هدوء التعاملات خلال شهر رمضان، حيث عادة ما يكون الانطباع العام أن البورصة في شهر رمضان أضعف أداءً من الشهور الأخرى، لذلك لجأ المستثمرون للبيع.

    البورصة المصرية مؤشر EGX30 مؤشر EGX70 مؤشر EGX100 شركة أراب فينانس

    الخبر التالى:

    وزير المالية اللبناني: الحكومة تصر على رفع ضريبة الفوائد إلى 10%
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان