البورصة تواصل التراجع ومؤشرها الرئيسي يهبط 2% بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.12% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14204 نقطة.

كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 13 مليون جنيه و25.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 38.9 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات أمس بنسبة 2.48% إلى مستوى 14511 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وقال محمد رضوان رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، أمس، إن البورصة تأثرت سلبا من حالة التخوف لدى المستثمرين من هدوء التعاملات خلال شهر رمضان، حيث عادة ما يكون الانطباع العام أن البورصة في شهر رمضان أضعف أداءً من الشهور الأخرى، لذلك لجأ المستثمرون للبيع.