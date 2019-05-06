  • عاجل:الأرصاد: بشرى للصائمين بداية من الغد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    وزير المالية اللبناني: الحكومة تصر على رفع ضريبة الفوائد إلى 10%

    02:18 م الإثنين 06 مايو 2019
    وزير المالية اللبناني: الحكومة تصر على رفع ضريبة الفوائد إلى 10%

    وزير المالية اللبناني

    القاهرة- وكالات:

    قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل اليوم الاثنين إن الحكومة اللبنانية تصر على زيادة الضريبة على الفوائد إلى 10% من 7%، مشيرا إلى أنها "جزء أساسي" من مشروع الموازنة العامة لسنة 2019.

    وبحسب وكالة رويترز نقل بيان لوزارة المالية عن الوزير إنه فيما يخص "زيادة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10%، نصر عليها، وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".

    وفي الأسبوع الماضي، حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان وستُضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها التمويلي في الاقتصاد وستعرقل النمو.

    وظل دخل الفائدة معفيا من الضرائب حتى فُرضت الضريبة بنسبة 7% في العام الماضي.

    كان خليل أبلغ رويترز بأن مشروع الميزانية الذي تناقشه حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري يهدف إلى خفض العجز لأقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 11.2% في 2018.

    علي حسن خليل وزير المالية اللبناني ضريبة الفوائد

    الخبر التالى:

    "قراءة في أوراق التاروت".. إلى أين يسير سعر الدولار أمام الجنيه؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان