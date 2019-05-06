"المصرف المتحد" يعتزم إصدار كارت "ميزة" الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لمصراوي، إن البنك يعتزم إصدار كروت "ميزة" مسبقة الدفع والخصم المباشر، الشهر المقبل.

وبطاقة ميزة هي أول بطاقة مدفوعات وطنية، وتتيح نفس الخدمات المقدمة من فيزا وماستر كارد، ولكنها تستخدم محليا فقط.

ويستهدف البنك المركزي إصدار 20 مليون كارت "ميزة" خلال 3 سنوات، بحسب ما قاله أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم تكنولوجيا المدفوعات في تصريحات سابقة لمصراوي.

وتشجع الحكومة على نشر استخدام بطاقات ميزة بالتزامن مع تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني من أول الشهر الجاري، للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

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