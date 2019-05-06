148 مليون جنيه صافي أرباح البنك المصري الخليجي في 3 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر ملخص نتائج الأعمال المجمعة للبنك المصري الخليجي، أنه حقق زيادة طفيفة في صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وقال البنك في بيان للبورصة، اليوم الاثنين، إنه سجل صافي ربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة بقيمة 148.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 147.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن إيرادات الفوائد سجلت مليارا و849.8 مليون جنيه خلال أول 3 شهور من العام الجاري مقابل مليار و872.2 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 1.2%.

وسجل إجمالي الودائع بالبنك 57.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 50.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، بزيادة 7.4 مليار جنيه في 3 أشهر.

ووصل صافي قروض البنك للعملاء بنهاية مارس الماضي إلى 24.7 مليار جنيه مقابل 26.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، بتراجع 1.4 مليار جنيه.