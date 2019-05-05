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تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:50 ص الأحد 05 مايو 2019
تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

الدولار

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر البنك العربي الأفريقي

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