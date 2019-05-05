في رابع شهر لـ"زيرو جمارك".. ميناء الإسكندرية يفرج عن 7544 سيارة ملاكي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إن جمارك الاسكندرية أفرجت عن نحو 7544 سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تبلغ حوالي 2 مليار و119 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الرابع لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك، حيث أشار رئيس المصلحة السيد كمال نجم، إلى أن إجمالي ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم جمركية ورسم تنمية بلغ نحو 655 مليون جنيه.

وذكر رئيس المصلحة أن جزءا كبيرا من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات.

وقال إنه تم إعفاء تلك السيارات من سداد أكثر من 798 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض أسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي، إلى جانب مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت أيضا عن 916 سيارة نقل وميكروباصا وموتوسيكلا وجرارا زراعيا بقيمة 724 ملايين جنيه خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح نجم أنه تم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية على هذه السيارات والجرارات والموتوسيكلات بنحو 131 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 55 مليون جنيه.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 820 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر أبريل بقيمة بلغت 999 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 103 ملايين جنيه، وفقا لنجم.

واستفادت قطع أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير، ليتم إعفاؤها من سداد نحو 24 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وقال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الاسكندرية بلغ بذلك خلال شهر أبريل الماضي نحو 3 مليارات و843 مليون جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ مليار و15 مليون جنيه خلال نفس الشهر.