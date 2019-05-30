سجلت 16.70 جنيه بالتجاري الدولي.. أسعار الدولار تواصل الانخفاض بالبنوك

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 5 قروش، حيث وصل إلى 16.73 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 6 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 5 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 6 قروش في بنك البركة إلى 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي قناة السويس، وكريدي أجريكول إلى 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.81 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.