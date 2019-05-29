وفد صيني يبحث التعاون مع مصر في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

كتب- محمد علاء الدين:

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان اليوم الأربعاء، إنها بحثت خلال عدد من الاجتماعات مع وفد صيني، التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

وجاءت هذه الاجتماعات خلال زيارة الوفد رفيع المستوى لمصر خلال يومي 26 و27 مايو الجاري، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أبريل الماضي.

ويتكون الوفد الصيني من ممثلين عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وأكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعهد الصين لتقييس الإلكترونيات.

وتناولت الاجتماعات بحث دفع سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تصميم وتنفيذ المدن الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحاسبات فائقة السرعة.

وشهدت اللقاءات الاتفاق على بحث مقترحات التعاون في مجال بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلسلة الكتلة، حيث طرح الجانب الصيني تقديم برامج تعليمية للكوادر المصرية الشابة في 7 جامعات متخصصة في الصين ولديها برامج مميزة للتعليم في هذه المجالات الثلاثة.

وطالب الجانب المصري من الوفد الصيني التعاون في تنفيذ برنامج تدريبي للخريجين في علوم البيانات في مجالات متنوعة، وكذلك برنامج مشترك للبحث والتطوير، فضلاً عن تبادل الخبرات في هذا المجال.

كما تم استعراض أوجه التعاون المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث من المقرر أن يقوم وفد صيني متخصص بزيارة مصر لبحث التعاون في هذا المجال.

وبحث الجانبان أيضا أوجه التعاون المستقبلي في مجال بناء القدرات في تصميم وصناعة الإلكترونيات، والإنترنت فائق السرعة، وتأمين الشبكات خاصة لمجال الذكاء الاصطناعي.