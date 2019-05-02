البنك الأهلي يعفي القروض الشخصية من المصاريف الإدارية حتى نهاية يونيو

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر تعليمات للفروع، بمد الحملة الترويجية لإعفاء عملاء القروض الشخصية بالبنك من سداد المصاريف الإدارية حتى نهاية يونيو المقبل، وذلك بهدف تحفيز العملاء للحصول على قروض شخصية، ومواجهة المنافسة مع البنوك الأخرى.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن المصاريف الإدارية تتضمن نسبة 1% من إجمالي قيمة القرض تسدد مرة واحدة في حال وجود ضامن، أو 2% في حال عدم توافر ضامن وآجال سداد القرض أقل من 7 سنوات، وترتفع نسبة المصاريف الإدارية إلى 3% من إجمالي قيمة القرض في حال زيادة آجال السداد عن 7 سنوات.

ويقدم البنك الأهلي برامج مختلفة تحت اسم القرض الشخصي مثل قرض السيارات، أو القرض النقدي للموظفين بالقطاع العام أو الخاص وأصحاب المهن الحرة، وكذلك قروض عادية للتمويل العقاري خارج مبادرة المركزي.

وكان علاء فاروق الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، قال لمصراوي في وقت سابق، إن محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك تمثل حوالي 12% من إجمالي محفطة القروض لتسجل 63.3 مليار جنيه حتى نهاية فبراير الماضي منها 41 مليار جنيه قروضا شخصية.

وأشار فاروق إلى أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى نحو 65 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019.

ويقدم البنك الأهلي برامج مختلفة للقرض الشخصي تحت اسم "الأهلي مرتبات أو تحويل الراتب أو تحويل القسط" وتشمل شروطه كالتالي:



- الحد الأقصى للقرض يتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى حسب نوع الوظيفة وضمانة القرض ونوع برنامج التمويل.

- الحد الأقصى لسداد القرض يتراوح بين عام و10 سنوات، وتتراوح الفائدة بين 18 و19% سنويًا متناقصة حسب نوع برنامج القرض.

- يشترط البنك أن يتراوح سن العميل بين 21 و60 عاما كحد أقصى، ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف.

- الراتب لا يقل عن 500 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومي، و800 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص شهريا.