بدءا من الغد.. مصر تعرض تجربتها في الإصلاح خلال اجتماعات البنك الدولي

كتب- مصطفى عيد:

تعرض سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" بدءا من الغد، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى منها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن عرض التجربة المصرية يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك في ضوء توقع البنك الدولي مؤخرا أن مصر ستحقق ثانى أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري بنسبة 5.5%، وذلك في ضوء الإصلاحات التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأضافت الوزارة أن الوزيرة ستتحدث خلال اجتماعات البنك الدولي في عدة جلسات، منها جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري بحضور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث سيتم التركيز على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم.

كما تعرض الوزيرة الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى أفريقيا والاقتصاد الرقمي في القارة خلال جلسات تعقد عن أفريقيا ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وفقا للبيان.

وستتحدث الوزيرة في جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتشارك في جلسة حول أهداف التنمية المستدامة، بحضور أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسوما تشاكاراباتى رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات.

وتعقد الوزيرة عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، على رأسهم ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد، وفريد بلحاج نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرة ستبحث أيضا مشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى مشروعات جديدة في قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما ستعقد الوزيرة لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، والتي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.

وللبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي، وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري.

وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، وفقا للبيان.