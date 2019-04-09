8 جنيهات تراجعًا في كيلو البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري 8 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 40 و42 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيها واحدا، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 33 و37 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا.