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    أسعار الذهب بمصر تواصل الارتفاع لليوم الثالث بتعاملات الاثنين

    01:05 م الإثنين 08 أبريل 2019
    أسعار الذهب بمصر تواصل الارتفاع لليوم الثالث بتعاملات الاثنين

    أسعار الذهب

    كتب- مصطفى عيد:

    واصلت أسعار الذهب بمصر ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، حيث زاد سعر الجرام جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 623 جنيها مقابل 622 جنيها أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 534 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 712 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4984 جنيها.

    وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية زيادة بنحو 5.73 دولار بنسبة 0.44% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1297.49 دولار في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

    أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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