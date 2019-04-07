نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 41% خلال 2018

القاهرة- وكالات:

قالت حكومة دبي اليوم الأحد إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الإمارة ارتفعت 41% في 2018 مقارنة مع مستواها في السنة السابقة.

وذكرت الحكومة في بيان أن دبي، ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلقت ما قيمته 38.5 مليار درهم (10.5 مليار دولار) من تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018.

وشكلت الولايات المتحدة والهند وإسبانيا والصين والمملكة المتحدة 70% من تلك التدفقات.