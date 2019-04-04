"وداعا للطوابير".. التضامن تعلن عن خدمات إلكترونية لأصحاب المعاشات

القاهرة- مصراوي:

تحت شعار "وداعا لطوابير المعاشات"، قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، إنها، ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انتهت من إعداد منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات، والتي ستوفر عليهم الوقوف في طوابير طويلة.

وتهدف هذه المنظومة إلى التخفيف على أصحاب المعاشات وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، وتوفير جميع خدمات المعاشات للمواطنين بأسهل وأسرع وأحدث الطرق والآليات، بحسب بيان الوزارة.

وتتضمن المنظومة، أكثر من 10 خدمات متنوعة تلائم كافة احتياجات المواطنين من أصحاب المعاشات، ويمكن الاستفادة بها مباشرة عن طريق الخدمة الصوتية أو الاستعانة بتطبيق "معاشي" الإلكتروني، أو عن طريق ماكينات "نقاط البيع" المتواجدة في كل مكاتب وفروع هيئة التأمينات البالغة 600 مكتب في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة، إن خدمات تطبيق "معاشي" تعمل بنظامي أندرويد و"IOs"، والذى يعد أحد قنوات التعامل مع المنظومة الخاصة ببطاقة المعاشات، بالإضافة إلى إتاحة جميع خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد، وطلب كشف حساب ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات، وتغيير كلمة السر أو استرجاعها.

وأضافت الوزارة، أن أصحاب المعاشات سيتمكنون من خلال الخدمة الصوتية "IVR" عبر الاتصال برقم (19630)، من الاستعلام عن الرصيد المتاح ببطاقة استلام المعاش، أو وقف البطاقة حال ضياعها، أو تفعيلها أو تغيير الرقم السري أو طلب رقم سري جديد حال نسيان الرقم السري الأصلي.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الخدمات الجديده تأتي ضمن محاولات الوزارة للتخفيف على أصحاب المعاشات وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم دون عناء وتوفير الوقت والجهد وتكلفة المواصلات.

وأضافت الوزيرة أن الخدمات الجديدة التى يتم إتاحتها لأصحاب المعاشات تأتي ضمن خطوات عديدة لتطوير منظومة المعاشات في مصر على مستوى البنية التحتية، وميكنة مكاتب التأمينات، وميكنة الخدمات المقدمة من خلال فروع الهيئة بصندوقيها العام والخاص والحكومي، مع تنظيم دورات لتدريب العاملين بالهيئة ورفع كفاءتهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع إعداد قانون جديد للتأمينات يأخذ بأحدث ما وصلت إليه التشريعات المنظمة لعمل الهيئات التي تشرف على أموال التأمينات في العالم، ويضمن أكبر قدر من المكاسب لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

ويأتي الإعلان عن هذه الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات تزامناً مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 لـ900 جنيه؛ لمواجهة التضخم، وذلك بدءا من أول العام المالي المقبل في يوليو القادم.