ارتفاع السمك البلطي والمكرونة بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 55 و61 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 155 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيهل و 400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و230 جنيها، بزيادة 30 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و 280 جنيها، يتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.