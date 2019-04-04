الهاشمي: "التجاري وفا بنك ايجيبت" يخطط لإطلاق بطاقات "ميزة" قريبًا

كتبت- منال المصري:

قال عبد الرفيع الهاشمي، رئيس قطاع التجزئة والأعمال المصرفية في التجاري وفا بنك ايجيبت، إن البنك يعتزم إطلاق بطاقة "ميزة" المدفوعة مقدمًا والائتمانية، قريبا، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، ضمن رؤية القطاع المصرفي المصري والمجلس القومي للمدفوعات، للتحول إلى ميكنة المدفوعات.

ويستهدف البنك المركزي إصدار 20 مليون بطاقة ميزة وهي أول كارت وطني ذو علامة تجارية مصرية، خلال 3 سنوات.

وقال الهاشمي، في تصريحات خاصة على هامش افتتاح فرع البنك الجديد في كارجو مول بالشيخ زايد، إن البنك انتهى من إجراءات قبول ماكينات الصراف الآلي لبطاقات "ميزة" بالتعاون مع شركة بنوك مصر.

وأضاف أن البنك يستهدف إطلاق خدمة الموبايل والإنترنت بنك، الشهر المقبل، وكذلك المحفظة الذكية بالتعاون مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن شبكة فروع البنك بلغت 61 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية بزيادة 6 فروع منذ بداية العام الجاري، وأن عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك 73 ماكينة في المحافظات المختلفة.

وقال الهاشمي، إن البنك بدأ في إصدار مجموعة جديدة من المنتجات المصرفية قبل نهاية 2018 لتلبي احتياجات العملاء المختلفة حيث تم إطلاق حساب التوفير الوفا وحسابات جارية الوفا بعائد مرتفع حسب قيمة كل شريحة.

وأضاف أن البنك يعتزم إطلاق بطاقات ائتمانية للمرأة بهدف مساعدتها على تسديد فواتيرها وسيتم إضافة مزايا على الكارت مثل حصولها على بعض الخصومات في بعض المحلات أو المولات أو الماركات.