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    البورصة تواصل الصعود للجلسة السادسة في آخر تعاملات الأسبوع

    02:58 م الخميس 04 أبريل 2019
    البورصة تواصل الصعود للجلسة السادسة في آخر تعاملات الأسبوع

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    واصلت البورصة صعودها للجلسة السادسة على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب خلال الجلسة.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية التعاملات بنسبة 0.33% إلى مستوى 15248 نقطة.

    وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

    وسجلت تعاملات العرب، والأجانب صافي شراء بقيمة 120.1 مليون جنيه و43.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 163.9مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.21% بنهاية تعاملات أمس إلى مستوى 15179 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

    البورصة المصرية مؤشر EGX30 مؤشر EGX70 مؤشر EGX100

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