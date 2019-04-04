المالية: تحرير 3630 محضر تهرب جمركي في أول شهرين من 2019

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول شهرين من عام 2019، بلغ 3630 محضرا، بقيمة 295.4 مليون جنيه، وفقا لتقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم.

وأضافت الوزارة أن قيمة مستحقات الجمارك عن هذه المحاضر من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب بلغت نحو 681 مليونا و22 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب الجمركي تتضمن 2307 محاضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 35 مليونا و671 ألف جنيه.

كما شملت محاضر التهرب أيضا 180 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة ومنشطات وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخائر وسجائر بلغت قيمة المستحقات عنها نحو 379 مليونا و699 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضا 198 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية وخمور ومستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 68 مليونا و661 ألف جنيه.

كما تم تحرير 270 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية وأصناف متنوعة وسلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية بلغت مستحقاتها نحو 170 مليونا و842 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 665 محضرا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة وتقديم فواتير بقيم أقل، وكذلك المادة 30 التي تنص على "حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها"، بلغت مستحقاتها نحو 26 مليونا و82 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير، بلغت 6 محاضر حيث تم ضبط 312 ألف دولار أمريكي، و120 ألف جنيه.