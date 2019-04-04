"التنظيم والإدارة" يصدر قرارا لتنظيم الموارد البشرية بالجهات الحكومية

القاهرة- مصراوي:

أصدر صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا بشأن التقسيم التنظيمي للموارد البشرية، والذي يهدف لوضع سياسات للموارد البشرية بما يتفق مع استراتيجية الوحدة، ورفع معدلات الأداء بها، والتأكد من تطبيق المعايير الموضوعية التي تضمن جودة بيئة العمل، وكفاءة الموارد البشري، ومستوى عالٍ من الثقافة المؤسسية الإيجابية.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الخميس عن جهاز التنظيم والإدارة، تلتزم السلطة المختصة بكافة الجهات، وفقا للقرار رقم 22 لسنة 2019، بمخاطبة الجهاز لتنفيذ استحداث وتفعيل التقسيم التنظيمي للموارد البشرية، وذلك خلال 3 شهور من تاريخ صدوره.

ويتضمن القرار أن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة، الإجراءات اللازمة لتطوير أو استحداث تقسيم تنظيمي للموارد البشرية في هيكلها التنظيمي، يتبع السلطة المختصة أو من تفوضه من الناحية الإدارية والمالية.

ويختص التقسيم التنظيمي للموارد البشرية بعدة اختصاصات منها وضع استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية بالوحدة في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة، وإعداد وتنفيذ كافة أنشطة الموارد البشرية، وتوصيف وتقييم الوظائف، وتخطيط الموارد البشرية والتوظيف، وتخطيط المسارات الوظيفية والترقيات.

كما تشمل هذه الاختصاصات تحديد معايير تقييم الأداء ومؤشرات القياس، وذلك على مستوى جميع الوظائف بالوحدة الإدارية، ووضع النظام اللازم لمتابعتها.

ويختص التقسيم التنظيمي للموارد البشرية بتصميم وتنفيذ السياسات والنظم والبرامج اللازمة لإعداد الكوادر، والمحافظة على الكفاءات المطلوبة لتحقيق غايات وأهداف الوحدة.

كما يختص التقسيم التنظيمي بقيادة برامج وعمليات التميز المؤسسي والوظيفي بالوحدة، والتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والقرارات والضوابط التي تخص الموارد البشرية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وبحسب القرار، يتكون التقسيم الوظيفي من أربعة تقسيمات فرعية يتحدد مستواها التنظيمي وفقا للهيكل التنظيمي للوحدة وعدد موظفيها واختصاصاتها، والتقسيمات هي التقسيم التنظيمي للتطوير المؤسسي، والتقسيم التنظيمي لإدارة وتنمية المواهب، والتقسيم التنظيمي للاستحقاقات والمزايا، والتقسيم التنظيمي لعمليات الموارد البشرية.

ويتولى جهاز التنظيم والإدارة الدعم والتوجيه الفني للتقسيم التنظيمي للموارد البشرية، وكذلك التفتيش على أعمال هذا التقسيم، وتقديم التقارير اللازمة في هذا الشأن، كما يتولى الجهاز اعتماد مراكز تدريب الموظفين بالوحدة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجال الموارد البشرية.