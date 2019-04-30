البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشرها الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه من الأجانب نحو الشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.01% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14920 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، والمؤشر EGX100 بنسبة 0.01%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 215.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 199.4 مليون جنيه، و15.8 مليون جنيه على التوالي.

وستكون البورصة غدًا إجازة بمناسبة عيد العمال الأول من مايو.