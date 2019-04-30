أسعار الدولار في 10 بنوك في أول تعاملات بعد العودة من إجازة الربيع

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء الأربعاء الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى بعد العودة من إجازة طويلة استمرت 5 أيام، احتفالا بذكرى تحرير سيناء وأعياد الربيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول قرشا واحدا إلى 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.