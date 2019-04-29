توماس كوك: بريطانيون يختارون عطلات خارج الاتحاد الأوروبي بسبب البريكست

القاهرة- وكالات:

قالت شركة السفر توماس كوك اليوم الاثنين إن البريطانيين يفضلون وجهات خارج الاتحاد الأوروبي إذ يثني التأجيل المتكرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، المسافرين عن الحجز مبكرا ودفعهم للبحث في أماكن أخرى.

وبحسب وكالة رويترز فإن الشركة ذكرت في تقرير أن تركيا وتونس من أكبر المستفيدين من الاتجاه لحجز عطلات خارج الاتحاد الأوروبي، وتعافى الطلب على الوجهتين بعد أن حدت مخاوف أمنية من الحجوزات في السنوات الأخيرة.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس ولكن الخلاف في البرلمان على بنود الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي في هذا الشأن أرجأ الرحيل. وتم الاتفاق مع بروكسل على أن يكون الموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر.

وقالت توماس كوك أقدم شركة سفريات في العالم إن "من الواضح أن طول فترة الضبابية التي تحيط بأسلوب وتوقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع كثيرين لتأجيل قرارهم بشأن توقيت ومكان حجز العطلة الصيفية".

وذكرت الشركة أن 48% من حجوزات برامج العطلات في بريطانيا لهذا الصيف حتى الآن كانت لوجهات خارج الاتحاد الأوروبي بزيادة 10 نقاط مئوية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتقدمت تركيا على اليونان لتحتل المركز الثاني بين الوجهات الأكثر جاذبية بينما احتفظت إسبانيا بالمركز الأول.