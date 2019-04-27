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    كيلو الليمون عند 21 جنيهًا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

    11:42 ص السبت 27 أبريل 2019
    كيلو الليمون عند 21 جنيهًا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، والبطاطس بين 4 و5 جنيهات، والبصل بين 3 و6 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

    البطاطس بين 4 و5 جنيهات.

    البصل بين 3 و6 جنيهات.

    الكوسة بين 2.75 و3.75 جنيه.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.

    البسلة بين 7 و10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 5 و6 جنيهات.

    البرتقال أبوسرة بين 5 و6.5 جنيه.

    اليوسفي بين 3.5 جنيه و8 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.

    الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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