ارتفاع السمك البلطي جنيهين للكيلو بسوق الجملة اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 54 و58 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و135 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 190 جنيها و410 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و210 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و270 جنيها.