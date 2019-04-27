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    البلطي عند 37 جنيها للكيلو.. أسعار السمك في سوق العبور

    11:57 ص السبت 27 أبريل 2019
    البلطي عند 37 جنيها للكيلو.. أسعار السمك في سوق العبور

    أسعار السمك

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم السبت، بين 34 و37 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، وتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 43 و47 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيها، ليتراوح اليوم بين 59 و65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

    وتراوح سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم بين 275 و325 جنيها، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و 130 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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