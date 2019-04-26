مع استمرار هبوط الدولار.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

هبطت أسعار بيع 5 عملات أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي، بينما استقرت أسعار بيع الريال السعودي والدينار الكويتي.

وخلال الأسبوع، فقد الدولار في البنوك نحو 3 قروش ليسجل أمس الخميس 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع، مقابل 17.15 جنيه للشراء و17.25 جنيه للبيع الخميسي الماضي، في البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 22.02 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع، مقابل 22.31 جنيه للشراء و22.52 جنيه للبيع.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، مقابل 19.29 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي ليسجل أمس 56.23 جنيه للشراء و56.63 جنيه للبيع مقابل 56.40 جنيه للشراء و56.75 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، قرشا ليسجل أمس 4.56 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 4.59 جنيه.

وخلال الأسبوع الماضي، استقر سعر شراء الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.67 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر بيعه قرشا ليسجل أمس 4.69 جنيه.

واستقر سعر شراء الريال القطري عند 4.45 جنيه، فيما تراجع سعر بيعه قرشا ليسجل أمس 4.73 جنيه للبيع.