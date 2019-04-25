اليورو يتراجع لأدنى مستوى في 22 شهرا عالميا خلال تعاملات الخميس

القاهرة- وكالات:

تراجعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى أدنى مستوى في 22 شهرا اليوم الخميس متأثرة بتعثر النمو في ألمانيا، وحالة الضبابية السياسية في إسبانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وسلط انخفاض غير متوقع في معنويات الشركات الألمانية الضوء على الفجوة بين البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وأرجأ البنك المركزي الأوروبي موعد أول رفع لسعر الفائدة حتى 2020، وما‭ ‬زال صناع السياسات يعبرون عن مخاوفهم بشأن النمو الاقتصادي، وفقا للولايات المتحدة.

وأثر ذلك على اليورو الذي شهد اليوم الخميس أسوأ أداء في أكثر من ستة أسابيع، وانخفض 0.6% إلى أدنى مستوى في 22 شهرا عند 1.1141 دولار.

واستقرت العملة الموحدة لاحقا عند 1.1154 دولار.

وكتبت أنتي برايفكي المحللة لدى كومرتس بنك في مذكرة إلى العملاء "أوجه عدم التيقن السياسي تصنع مجتمعة مع المخاوف الاقتصادية مزيجا سيئا للغاية بالنسبة لليورو، لا سيما إذا كان الاقتصاد على الجانب الآخر من الأطلسي نشط"، بحسب الوكالة.

ونزلت الكرونة السويدية 0.2% إلى 9.4190 كرونة للدولار وهو أقل مستوى في ستة أسابيع وذلك قبيل صدور قرار البنك المركزي السويدي الذي من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 23 شهرا عند 98.189 مقابل سلة عملات منافسة في ليل الأربعاء ليسجل ارتفاعا بأكثر من 0.5% وهو ما يرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ضعف اليورو، وفقا لرويترز.