مؤشرات البورصة تواصل التراجع الجماعي بنهاية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 14801 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.66%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع خلال جلسة اليوم بقيمة 15.8 مليون جنيه، و974.2 ألف جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 16.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.25% في تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 14838 نقطة.