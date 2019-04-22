  • عاجل:"أعلى من المعدل الطبيعي".. الأرصاد تعلن بالتفصيل الدرجات في موجة الحر المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    في استاد القاهرة.. تفاصيل تقديم خدمة الجيل الخامس ببطولة أمم أفريقيا

    11:40 ص الإثنين 22 أبريل 2019
    في استاد القاهرة.. تفاصيل تقديم خدمة الجيل الخامس ببطولة أمم أفريقيا

    أرشيفية لجماهير مصرية داخل أحد الاستادات

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال مصدر بقطاع الاتصالات إن تجربة الجيل الخامس التي تعتزم شركة هواوي تقديمها خلال فاعليات كأس الأمم الأفريقية بمصر في يونيو المقبل.

    وأعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أمس أن شركة هواوي سوف تطبق أولى تجارب 5G باستاد القاهرة خلال استضافة مصر مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وذلك عقب لقاء مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ومسئولين بشركة هواوي.

    وبحسب المصدر الذي تحدث لمصراوي فإن هذه الخدمة سيتم إتاحاتها داخل المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة والمنطقة المخصصة لكبار الزوار (VIP).

    وقال المصدر إن دور هواوي سيقتصر على إمداد الشركة المصرية للاتصالات بالحلول التكنولوجية المناسبة فيما ستقدم المصرية للاتصالات الخدمة.

    وعلم مصراوي أن الخدمة لن تكون مجرد تجربة لسرعات الإنترنت بتقنية الجيل الخامس ولكن سيتم إتاحة تطبيق تجريبي لواحدة من الخدمات التي يمكن تقديمها اعتمادا على تقنية الجيل الخامس.

    وبحسب مصدر بشركة فودافون مصر، تحدث لمصراوي فإن الشركة تعمل على إتاحة سرعات الإنترنت بتقنية الجيل الخامس عن طريق ربطها بالإنترنت اللاسلكي "واي.فاي" وذلك خلال فاعليات البطولة بالملاعب المستضيفة للبطولة.

    وكان مصدر مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات، قال لمصراوي، إن الشركة انتهت من ربط 5 ملاعب، بشبكة الألياف الضوئية "الفايبر" بالسنترالات، وذلك من أصل 6 ملاعب تستضيف بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر.

    وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا، والتي ستنطلق في شهر يونيو المقبل، وتقع مصر في المجموعة الأولى بصحبة كلا من أوغندا وتنزانيا وزيمبابوي.

    اقرأ أيضا:

    استعدادا لأمم أفريقيا.. المصرية للاتصالات تربط 5 ملاعب بكابلات الفايبر

    شركة هواوي كرة القدم أمم أفريقيا 2019 مصطفى مدبولي الشركة المصرية للاتصالات

    الخبر التالى:

    450 مليون دولار مبيعات شاشات التلفزيون في مصر العام الماضي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان