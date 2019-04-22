في استاد القاهرة.. تفاصيل تقديم خدمة الجيل الخامس ببطولة أمم أفريقيا

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر بقطاع الاتصالات إن تجربة الجيل الخامس التي تعتزم شركة هواوي تقديمها خلال فاعليات كأس الأمم الأفريقية بمصر في يونيو المقبل.

وأعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أمس أن شركة هواوي سوف تطبق أولى تجارب 5G باستاد القاهرة خلال استضافة مصر مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وذلك عقب لقاء مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ومسئولين بشركة هواوي.

وبحسب المصدر الذي تحدث لمصراوي فإن هذه الخدمة سيتم إتاحاتها داخل المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة والمنطقة المخصصة لكبار الزوار (VIP).

وقال المصدر إن دور هواوي سيقتصر على إمداد الشركة المصرية للاتصالات بالحلول التكنولوجية المناسبة فيما ستقدم المصرية للاتصالات الخدمة.

وعلم مصراوي أن الخدمة لن تكون مجرد تجربة لسرعات الإنترنت بتقنية الجيل الخامس ولكن سيتم إتاحة تطبيق تجريبي لواحدة من الخدمات التي يمكن تقديمها اعتمادا على تقنية الجيل الخامس.

وبحسب مصدر بشركة فودافون مصر، تحدث لمصراوي فإن الشركة تعمل على إتاحة سرعات الإنترنت بتقنية الجيل الخامس عن طريق ربطها بالإنترنت اللاسلكي "واي.فاي" وذلك خلال فاعليات البطولة بالملاعب المستضيفة للبطولة.

وكان مصدر مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات، قال لمصراوي، إن الشركة انتهت من ربط 5 ملاعب، بشبكة الألياف الضوئية "الفايبر" بالسنترالات، وذلك من أصل 6 ملاعب تستضيف بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا، والتي ستنطلق في شهر يونيو المقبل، وتقع مصر في المجموعة الأولى بصحبة كلا من أوغندا وتنزانيا وزيمبابوي.

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