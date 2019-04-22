450 مليون دولار مبيعات شاشات التلفزيون في مصر العام الماضي

كتب- محمد علاء الدين:

قال قاسم حسن، رئيس قطاع التلفزيونات بشركة سامسونج مصر، إن مبيعات السوق المصري من أجهزة التلفزيون بلغت 450 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأضاف لمصراوي، أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات السوق خلال العام الحالي بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي، وأوضح أن شركة سامسونج تسيطر على الحصة الأكبر من مبيعات السوق بقيمة سوقية بلغت 38٪.

ويرى حسن أن مبيعات السوق قد تراجعت خلال عام 2017 إلا أنها استعادت عافيتها في النصف الثاني من العام ذاته، مشيرا إلى أن مبيعات العام الجاري تسير بشكل جيد.

وكشف حسن عن إطلاق الشركة لحملة تخفيضات على مختلف أجهزة التلفزيون بنسبة تتراوح بين 15 و19% تماشيا مع استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل.

وأوضح أن التركيز في التخفيضات سيكون على شاشات التلفزيون كبيرة الحجم في الفئة بين 55 بوصة وحتى 82 بوصة، وخاصة أنه هذا توجه الشراء للمستهلك خلال الفترة الحالية.