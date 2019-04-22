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    أسعار الدولار تنخفض في 3 بنوك مع بداية التعاملات

    10:45 ص الإثنين 22 أبريل 2019
    أسعار الدولار تنخفض في 3 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

    وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.16 جنيه، وهبط سعر البيع قرشين إلى 17.23 جنيه.

    واستقر سعر العملة الأمريكية بنهاية اليوم، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

    وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع

    وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة عند 17.15 جنيه للشراء، و17.25 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري بنك كريدي أجريكول

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