ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو في المزرعة، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن ارتفع إلى 26 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى ما بين 30 و31 جنيها بالأسواق مقابل سعر يتراوح بين 28 و29 جنيها الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض جنيهين، لتصل إلى 35 جنيهًا بالمزرعة، وسعر يتراوح بين 39 و41 جنيهًا بالأسواق.

وزاد سعر كيلو الدواجن البلدي جنيهين، لتتراوح بين 43 و45 جنيهًا بالأسواق، وفقا لقول السيد.

وسجل سعر الكتاكيت بين 8 و9 جنيهات، بحسب ما ذكره السيد لمصراوي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.