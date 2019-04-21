  • عاجل:السيسي يدين حادث سريلانكا: أعمال إرهابية تستهدف الإنسانية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مع بداية تعاملات الأسبوع

    12:02 م الأحد 21 أبريل 2019
    ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مع بداية تعاملات الأسبوع

    البيض

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو في المزرعة، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

    وقال السيد، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن ارتفع إلى 26 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى ما بين 30 و31 جنيها بالأسواق مقابل سعر يتراوح بين 28 و29 جنيها الأسبوع الماضي.

    وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية.

    كما ارتفع سعر كرتونة البيض جنيهين، لتصل إلى 35 جنيهًا بالمزرعة، وسعر يتراوح بين 39 و41 جنيهًا بالأسواق.

    وزاد سعر كيلو الدواجن البلدي جنيهين، لتتراوح بين 43 و45 جنيهًا بالأسواق، وفقا لقول السيد.

    وسجل سعر الكتاكيت بين 8 و9 جنيهات، بحسب ما ذكره السيد لمصراوي.

    وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

    أسعار الدواجن أسعار البيض شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان