لليوم الثاني ... العاملون بالمصرية للاتصالات يتوافدون على لجان الاستفتاء

كتب- محمد علاء الدين:

توافد عدد كبير من العاملون بالشركة المصرية للاتصالات على اللجان الانتخابية، للإدلاء بأاصواتهم خلال اليوم الثاني من عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وبحسب بيان للشركة، تجمع الآلاف من العاملين من جميع قطاعات ومناطق الشركة صباح اليوم الأحد للتوجه إلى اللجان الانتخابية.

وحرص العاملون على المشاركة خلال الاستفتاء بشكل إيجابي وفعال، حيث شارك عدد كبير في مسيرة تحت شعار "شارك" لحث العاملون بالشركة بشكل خاص والمصريون بشكل عام على النزول والمشاركة خلال هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن، بحسب نص البيان.

وخصصت المصرية للاتصالات الرقم 141 لمساعدة المواطنين على التعرف على اللجان الانتخابية للتيسير عليهم ومساعدتهم في أداء واجبهم الوطني.