افتتاح معرض التراث المصري لأهالي المدن الحدودية بأبراج المالية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، إنها افتتحت فعاليات معرض التراث المصري والحرف اليدوية لأهالي المدن الحدودية داخل أبراج الوزارة بمدينة نصر، والذي ستستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل.

وقال عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، إن الوزارة حريصة على إقامة معارض لأسر المدن الحدودية من أجل تحفيزهم وتشجعيهم على مواصلة إبداعهم وإتقانهم في أعمالهم الفريدة وأيضًا بهدف الترويج لمنتجاتهم ومساعدتهم في بيعها وتسويقها بكافة الوسائل الممكنة.

وأشار عبد الحميد، إلى أهمية خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب على إقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف عبد الحميد، أن تنظيم المعرض بصفة مستمرة داخل وزارة المالية يدل على نجاح سلسة المعارض السابقة، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد مشاركة مميزة من جانب أبناء المحافظات الحدودية بمنتجات جديدة لم تشارك في المعارض السابقة.

وقالت داليا فؤاد رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن إقامة المعرض واستضافته تمت من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وأكدت فؤاد، ضرورة خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة من خلال توفير منافذ بيع لمنتجاتها التي تعتمد على المحافظة على التراث المصري القديم، وذلك من خلال عرض المنتجات اليدوية البسيطة الناتجة عن الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي المدن الحدودية بما يسهم في ضمان تسويق تلك المنتجات.

وأضافت داليا فؤاد، أن وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية تتواصل مع العاملين بالجهات والمصالح التابعة للوزارة للمشاركة بشراء المنتجات من المعرض.

ويذكر أن المدن الحدودية المشاركة في المعرض هي شمال سيناء، وحلايب وشلاتين، وأسوان، وجنوب سيناء، وسيوة، بالإضافة إلى القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج.