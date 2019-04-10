تقرير: مصر خامس أكبر دولة مستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج في 2018

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير صدر من البنك الدولي حديثا، أن مصر احتلت المركز الخامس بين أكثر دول العالم استقبالا للتحويلات المالية من العاملين بالخارج خلال عام 2018، مسجلة 28.9 مليار دولار.

وجاءت مصر بعد كل من دولة الهند بتحويلات 78.6 مليار دولار، والصين 67.4 مليار دولار، والمكسيك 35.7 مليار دولار، والفلبين 33.8 مليار دولار، بحسب تقرير البنك تحت عنوان "الهجرة والتحويلات".

وقال البنك في تقريره إن التحويلات المالية ارتفعت إلى مصر خلال عام 2018 بنسبة 17% مقارنة بعام 2017، حيث مثلت 11.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقادت مصر التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للارتفاع بنسبة 9.1% خلال العام الماضي، لتحتل المركز الأول بين الدول المستقبلة للتحويلات في دول المنطقة، حيث مثلت التحويلات إلى مصر 46.6% من التحويلات لهذه الدول بالمنطفة.

وجاء المغرب في المركز الثاني بين دول المنطقة بعد مصر بفارق كبير بتحويلات قيمتها 7.4 مليار دولار، ثم لبنان في المركز الثالث بقيمة 7.2 مليار دولار، والأردن 4.4 مليار دولار، واليمن 3.4 مليار دولار.



ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ارتفعت تحويلات العاملين المصرين المغتربي في الخارج بشكل كبير، حتى وصلت إلى نحو 26.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتشير بيانات المركزي إلى أن إجمالي تحويلات العاملين خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت 12 مليار دولار، مقابل 12.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 6.8%.

وبحسب التقرير كانت تكلفة التحويل من الأردن إلى مصر الأقل بين تكلفة التحويلات لدول المنطقة في 2018، ثم تكلفة التحويل من الإمارات إلى الأردن، ثم تكلفة التحويل من الإمارات لمصر، ثم تكلفة التحويل من الكويت لمصر، ثم من الأردن إلى سوريا.

وذكر التقرير أن تدفقات التحويلات للدول منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت خلال العام الماضي 9.6% مقارنة بعام 2017، لتسجل 529 مليار دولار، تأثرا بالنمو المرتفع في الولايات المتحدة، وقفزة في التحويلات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي، وروسيا.

ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع قيمة التحويلات خلال العام المقبل إلى 550 مليار دولار، ثم إلى 574 مليار دولار في عام 2020، على أن ترتفع بدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 62 مليار دولار في عام 2018، إلى 64 مليار دولار في 2019، وإلى 66 مليار دولار في عام 2020.



وتصدرت الولايات المتحدة الدول المرسل منها التحويلات خلال العام الماضي بقيمة 68 مليار دولار، ثم جاءت الإمارات في المركز الثاني بقيمة 44.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 36.1 مليار دولار، وسويسرا 26.6 مليار دولار، وألمانيا 22.1 مليار دولار، وروسيا 20.6 مليار دولار.