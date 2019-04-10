بالصور- انطلاق فعاليات قمة تجارة التجزئة المصرية "ERS"

كتب- محمد علاء الدين:

انطلقت منذ قليل فاعليات قمة تجارة التجزئة المصرية "ERS 2019"، بحضور عدد كبير من خبراء تجارة التجزئة.

ومن المقرر أن يحضر وزير التموين علي المصيلحي فاعليات ختام المؤتمر، لمناقشة أوضاع قطاع التجزئة في الأسواق المصرية وعلى مستوى الشرق الأوسط.

ويشارك في القمة التي يرعاها "مصراوي" إعلاميا، متخصصون على مستوى العالم من مختلف أسواق التجزئة، بالإضافة إلى أكثر من 200 مدير تنفيذي لكبرى الشركات والتوكيلات التجارية العالمية.