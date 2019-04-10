ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 34 و37 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 6 جنيهات، ليتراوح بين 40 و48 جنيها.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 275 و325 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.