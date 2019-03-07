تعيين زياد بهاء الدين رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة بنك الإسكندرية

كتبت- منال المصري:

قال بنك الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، إن مجلس إدارة البنك وافق على تعيين الدكتور زياد أحمد بهاء الدين في منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للبنك.

وشغل بهاء الدين عدة مناصب سياسية واقتصادية من أهمها نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار القانوني لوزير الاقتصاد، وعضو مجلس إدارة بالبنك المركزي المصرى.

ويشغل بهاء الدين منصب الرئيس التنفيذي لمكتب بهاء الدين للمحاماة (بالتعاون مع "بونيللي إيريد" مكتب المحاماة الإيطالي)، بالإضافة إلى الشريك التنفيذي لشركة طيبة للاستشارت.

ويتمتع بهاء الدين بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالي الاستشارات القانونية وامتثال وحوكمة المؤسسات المالية، بحسب البيان.

كما يشغل بهاء الدين حاليا منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بكل من شركة أكسا للتأمين - مصر، أم تي أي للتجارة والتنمية – مصر، شركة سامكريت للتنمية – مصر، الشركة العربية للأسمنت – مصر، والبنك الأهلي المصري - بريطانيا، وشركة سرايا كابيتال - مركز دبي المالي، وحسن علام القابضة - مصر.

وفي مجال العمل التطوعي، عمل الدكتور زياد عضواً بمجلس أمناء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية بأسيوط.

وحصل الدكتور زياد أحمد بهاء الدين على الدكتوراه فى القانون المالي من كلية لندن للإقتصاد عام ١٩٩٧، وماجستير فى القانون التجاري الدولي من جامعة لندن عام ١٩٨٩. كما حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٨٦، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٨٧.