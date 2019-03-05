أسعار الذهب تقترب عالميًا من أدنى مستوى لها في 5 أسابيع



القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتظل قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع الذي لامسته خلال الجلسة السابقة، وذلك وسط تعزز الدولار وتفاؤل بشأن اتفاق تجارة من المرجح إبرامه بين الولايات المتحدة والصين، مما نال من إغراء المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1288.46 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى 1282.50 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل سعر له منذ 25 يناير الماضي.

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% أيضًا إلى 1289.80 دولار للأوقية.

واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل مجموعة من 6 عملات رئيسية، من أعلى مستوياته في أسبوعين عند 96.816 الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، إن الناس أكثر اطمئنانا في الخروج من أصول الملاذ الآمن، والذهب يتعرض لضغوط من جراء ذلك.

متابعًا، أن أموال كثيرة أودعت في الذهب مطلع العام، في انتظار الوضوح على صعيد الرسوم الجمركية، ومع بزوغ بعض التفاؤل بشأن الرسوم فإن ذلك يقوض أركان شراء الذهب، وفقًا للوكالة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة والصين ”توشكان“ على إبرام اتفاق لإنهاء حربهما التجارية، بحسب رويترز.

وتراجع البلاديوم 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1524.44 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.4% مسجلة 15.13 دولار في حين صعد البلاتين 0.5% إلى 838.77 دولار للأوقية.